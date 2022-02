Fortschritte in der Forschung

Kommt bald die universelle Grippeimpfung?

Lesezeit: 6 Minuten

Noch gibt es keinen zuverlässigen Schutz vor Grippeviren. Aber ein universeller Impfstoff, der gegen alle Grippeviren wirkt, rückt in greifbare Nähe. Was ist der aktuelle Stand der Dinge in der Forschung?