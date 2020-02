Marlen V. * sitzt am Stubentisch und hält ihren Unterkiefer in der Hand – eine Kopie aus Gips. Als sie vor sieben Jahren unten rechts zwei Backenzähne ziehen lassen musste, fragte sie sich: Was nun? Sie rührte Silikonpaste an, strich sich die Masse in den Mund und goss den elastischen Abdruck mit Gips aus. Wie das Profis machen. So, wie sie es selber zigfach gemacht hatte, seit sie 1952 die Prüfung zur Zahntechnikerin bestanden hatte.