Mara Odermatt kauft Ende Januar zwei Packungen ihres ADHS-Medikaments Concerta, ein Ersatzpräparat für Ritalin. Sie reicht den Beleg Arztrechnung Abrechnung plötzlich über die Krankenkasse? über die 284 Franken ihrer Krankenkasse ein. Doch dann die Überraschung: Die Concordia will nicht zahlen. «Ein Mitarbeiter sagte mir am Telefon, dass die Krankenkasse das Medikament in meinem Fall nicht zahlt», erzählt die 26-Jährige dem Beobachter. Grund: Die ADHS-Diagnose sei nicht im Kindesalter erfolgt.