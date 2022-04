Über 90 Prozent der Erwachsenen leiden im Lauf ihres Lebens einmal oder mehrmals an Rückenschmerzen Rückenbeschwerden Der richtige Umgang mit Rückenschmerzen . In 85 Prozent der Fälle ist das eine Folge mangelnder Bewegung oder falscher Körperhaltung. Wer bis ins hohe Alter aktiv bleibt und sich so variantenreich wie möglich bewegt, stärkt den Rücken und beugt Schmerzen vor.