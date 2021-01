Es ist keine zwölf Stunden her, da lag Linda Stark* (Name geändert) wegen eines Eingriffs am Bein im Operationssaal. Ihre Sprache hat sie bereits wiedergefunden, zum Glück. Denn sie musste sich vehement gegen die Ärzte wehren, die ihr mit grösster Selbstverständlichkeit Targin verabreichen wollten. «Nein danke, die Erfahrungen letztes Jahr reichen mir.»