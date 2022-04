Auslöser sind humane Papillomviren. Sie dringen in den Körper ein, wo die Haut durch Kratzer, Rasieren oder ein Ekzem beschädigt ist, und setzen sich dort fest. Das spielt sich in den obersten Hautschichten ab – so bekommt das Immunsystem Abwehrkräfte Was stärkt unser Immunsystem? von den Viren lange Zeit nichts mit. Sie nisten sich in aller Ruhe unter der Haut ein, bis sie sich als verhornte Erhebung bemerkbar machen.