Die Wissenschaft nimmt allerdings an, dass Ötzis Tätowierungen weniger der Verzierung als vielmehr der Schmerzlinderung im Sinne einer Akupunktur Akupunktur Nadelstiche als Wundermittel dienten. So abwegig ist die Idee der medizinischen Markierungen nämlich gar nicht: Eine Studie aus dem Jahr 2012 hat jedenfalls gezeigt, dass Tätowierungen an Akupunkturpunkten durchaus eine heilende Wirkung haben können.