«Kannst du mal etwas über Sex bringen, den man nicht aus Lust, sondern aus einem Gefühl der Verpflichtung heraus hat?», schrieb mir kürzlich eine Kollegin. Ich konnte nicht nur. Ich hatte sogar Lust drauf. Gleichzeitig meldete sich bei mir augenblicklich auch ein Gefühl von Verpflichtungen. Verpflichtungen, die von aussen kamen («Bitte gib auch ein paar Tipps»), und Verpflichtungen, die sich in meinem Innern meldeten («Das ist ein komplexes Thema. Das musst du besonders gut machen!»). Und schon befand ich mich mittendrin in diesem Spannungsfeld aus Lust und Last, das vermutlich ganz stark zum Leben gehört, wir aber verständlicherweise nicht besonders mögen. Erst recht nicht, wenn es um Sexualität geht.