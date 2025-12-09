Selbstvorwürfe wie diese gehören zu den häufigsten negativen Denkweisen. Laut einer britischen Umfrage verstricken sich Frauen im Durchschnitt achtmal pro Tag in solche. Aber negative Glaubenssätze sind nicht nur Frauensache. Studien zeigen: Sie betreffen die meisten, sie tauchen täglich auf – und machen auf Dauer unglücklich.