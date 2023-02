Es war ein langer Weg. Und er ist noch immer so steil und steinig wie das Bleniotal im Tessin. Dort ist Martina Schwarz aufgewachsen. In Ludiano.



Zuerst war da der Weg von Ludiano via Zürich nach London. Dann der Weg von der Idee zum Produkt und vom Produkt zur Vermarktung.



Und je weiter sich Martina Schwarz von zu Hause entfernte, desto näher kam sie ihrem Ziel. Als sie es erreicht hatte, wurde ihr bewusst: Sie hatte genau das entwickelt, von dem sie als Mädchen in Ludiano geträumt hatte. Ein Produkt, das in jeden Milchkasten passt. Auch in den Milchkasten von Menschen, die weitab von Zentren leben.



Ein Produkt, das ihnen jeden Tag dient und Freude bereitet. Weil es so riecht, wie sie das gern riechen. Es ist eine Flüssigseife, die trocken geliefert wird, als Stäbchen.