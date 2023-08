Wie lesen Sie online die Nachrichten oder Ihre Lieblingsmagazine? Die Chancen stehen ziemlich gut, dass Sie sie alle als Lesezeichen abgespeichert haben – und dann eins nach dem anderen abarbeiten. Vielleicht haben Sie sogar ein Ritual. Zuerst beim SRF nachschauen, ob in der Schweiz irgendwo etwas brennt, dann zum «Blick» für den Sportteil – zum Nachgang ein wenig NZZ fürs Internationale?



Die Chancen stehen auch ziemlich gut, dass Beobachter.ch in dieser Routine nicht vorkommt. Die meisten Besucherinnen landen bei uns, weil sie nach einer Antwort auf eine ganz bestimmte Frage gegoogelt haben. Etwa, ob Duftkerzen ungesund sind oder was das neue Erbrecht genau bedeutet.