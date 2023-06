Etwas vom Schönsten am Journalismus ist, dass ihn alle machen können. Der Beruf ist nicht geschützt, es gibt keine Eintrittsgebühren und keine Branchenpolizei. Das ist so, weil eine Demokratie davon lebt, dass jede und jeder Missstände aufdecken, Mächtigen ans Schienbein treten und gegen dumme Ideen anschreiben kann.



Etwas vom Mühsamsten am Journalismus ist, dass ihn alle machen können. Jedenfalls macht es das für das Publikum nicht einfacher, gutes Handwerk von Pfusch, Fakt von Fake, Verlässliches von Meinungsmache zu unterscheiden.



Das führt zur Frage: Warum sollten Sie eigentlich glauben, was im Beobachter steht? Und diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denn natürlich macht auch die Beobachter-Redaktion Fehler, ab und an haben wir die Schere im Kopf, schauen zu wenig genau hin – oder übersehen einen wichtigen Aspekt.