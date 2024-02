«Viele wissen in etwa, was sie ausgeben, aber nicht, wofür», findet Beobachter-Autor Raphael Brunner. So gehe es auch ihm: «Auswärts essen, Kino, ein Feierabendbier; das läppert sich. Ich war überrascht, wie viel meine Kleider kosten. Dabei sehe ich mich gar nicht als jemand, der teuer angezogen ist oder viel Geld dafür ausgibt.»