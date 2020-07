Häufig läuft das so ab: Die Lieferanten werden nach Einkaufsvolumen erfasst, die nötige Preisreduktion wird definiert, die zuständige Person beim Lieferanten eruiert, und die Verhandlung um günstigere Preise beginnt. Das kann gut gehen, doch oft ist damit ein Kampf programmiert und es bleibt Frust zurück: auf der Seite des Lieferanten, der sich schlecht behandelt fühlt (und dies dem Kunden in irgendeiner Form heimzahlt). Beim Unternehmer, der seine Forderungen nicht durchsetzen konnte (was die Zusammenarbeit ebenfalls trübt). Oder gar auf beiden Seiten, weil man im Streit und ohne Lösung auseinanderging.