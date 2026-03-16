Beat Mörker liebt den grossen Auftritt. Über eine halbe Million Menschen folgen ihm auf Tiktok. Er inszeniert sich dort als «König des Klopapiers» vor seiner Villa mit Helilandeplatz, zeigt seinen Fuhrpark mit Ferrari, Lamborghini und Rolls-Royce – und seine Schwäche für Louis Vuitton. Das typische Karo-Logo hat er sich gleich auf die Brust tätowieren lassen.



Beat Mörker hat es geschafft. Aus einfachen Verhältnissen – Vater Lastwagenfahrer, Mutter Putzfrau – zum vielbeachteten Selfmademillionär. Eine moderne Tellerwäscher-Story.