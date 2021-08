Etwa 1000 Franken sollte sie kosten, die Dampfkabine für zu Hause. Und sich so vergrössern lassen, dass bis zu 18 Personen darin Platz finden. Tatsächlich ging die aufblasbare Sauna in Produktion. Aber nur für eine Person. Wer will schon in einer Zweizimmerwohnung mit 17 weiteren Nackten in einem Schwitzzelt «herrlich beruhigt» werden, wie der Hersteller verspricht?