Die Wahl der Zahnärztin oder des Zahnarztes ist eine delikate Sache. Man will sich schliesslich nicht einfach von irgendjemandem im Mund herumfuhrwerken lassen. Mühsam wird es auch, wenn eine zu hohe Rechnung ins Haus flattert, wenn man sich mit Entzündungen herumschlagen Missachtete Warnzeichen Was Entzündungen in unserem Körper auslösen muss oder wenn einem erst im Nachhinein die schlechten Rezensionen auffallen. Nachfolgend ein paar Tipps, wie Sie unangenehme Situationen vermeiden.