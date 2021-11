Bei der Buchung der Fahrt wissen also weder die Kunden noch das SRK, was die künftige Fahrt genau kosten wird. Dass dies nicht so sein muss, zeigen andere Kantone. So verrechnen Basel, Bern und Zürich für die Anfahrten eine Pauschale. So weiss der Kunde bereits beim Buchen, wie hoch die Rechnung ausfällt.