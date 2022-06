Die 13-jährige Lara* (Name geändert) ist in ihrer Klasse plötzlich in der Minderheit. Sie «vapt» zwar nicht, aber es rieche fein, wie ein Süssgetränk. Zwei Drittel ihrer Klassenkolleginnen und -kollegen konsumieren inzwischen E-Zigaretten. «Seit einem halben Jahr ist das voll der Hype. Man ist cool, wenn mans macht», sagt Lara, Sekschülerin aus Zürich.