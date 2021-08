Draussen sollte eigentlich die Sonne vom Himmel brennen. Drinnen dampfen die Kühltruhen unbeeindruckt. Neben Cornets, Wasserglacen und Pralinatos lockt ein Neuling in die Kühlabteilung der Migros. «WOW» steht in grossen weissen Lettern auf der blau-gelben Verpackung. «Just Fruit», verspricht der «Pineapple Pop». Ein «New Produkt» und «Nice Tech» soll in der Tüte stecken.