In Deutschland hätte der Händler die Herkunft des Yaris nicht verschleiern können. Dort müssen Unfallwagen zwingend in ein Register eingetragen werden. Doch in der Schweiz steht Urs Gisler praktisch mit leeren Händen da. Er ist Eigentümer eines Fahrzeugs, das er deutlich überzahlt hat. Der Freispruch wurmt ihn. «Dass man mit Lug und Betrug einfach so durchkommt, da fehlen mir die Worte.» Zeit hätte er, um weiterzukämpfen, sagt der Pensionär, mehr Geld wolle er aber nicht mehr investieren.