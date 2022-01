«Ich schäme mich, dass ich nicht früher etwas gemerkt habe. Aber ich war so in Sorge um meine Tochter, stand voll unter Adrenalin.» Schoch ist es ergangen wie vielen, denn die Täter gehen psychologisch sehr geschickt Psycho-Tricks von Betrügern Darum funktionieren diese Maschen vor.



Gleich zwei weitere Frauen meldeten sich beim Beobachter, die im gleichen Zeitraum solche Schockanrufe erhalten, aber ebenfalls früh genug Lunte gerochen hatten. Eine der beiden heisst auch Regula. Kein Zufall, denn die Betrüger suchen ihre Opfer anhand der Vornamen aus Briefpost von Betrügern Das Millionenerbe eines unbekannten Verwandten : Regula ist wie etwa Irene oder Daniela ein Name, der vor 50, 60 Jahren sehr gebräuchlich war. Frauen in diesem Alter haben oft Kinder, die Auto fahren können. Das passt.