Das Schreiben kam per Post aus Portugal, den Briefkopf ziert das Logo einer Anwaltskanzlei, die man im Internet problemlos finden kann. Inklusive physischer Adresse im Westen Londons. In fast fehlerfreiem Deutsch schreibt ein Michel Paulin, dass Arthur eine Lebensversicherung über knapp acht Millionen Euro abgeschlossen hatte. Viel Geld, das nun an den Staat zu gehen drohe – denn sämtliche Bemühungen, Verwandte zu finden, seien gescheitert. Paulins Vorschlag: Man teilt sich 90 Prozent der Summe – und der Rest geht an eine Wohltätigkeitsorganisation.