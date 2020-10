Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO kritisiert das Leihmodell scharf. «Wir haben Straumann vor rund einem Jahr in einem Schreiben dargelegt, dass die Scanner-Kosten nicht an die Patienten weiterverrechnet werden dürfen», sagt Sprecher Marco Tackenberg. Das Abmessen des Gebisses, auch per Scanner, sei bereits im SSO-Zahnarzttarif inbegriffen. «Wenn der Kunde dem Labor für den Scanner etwas bezahlen muss, zahlt er doppelt. Das geht nicht.»