Der üble Geruch sticht Andrea C.* (Name der Redaktion bekannt) schon nach wenigen Minuten Fahrt in die Nase. «Es stank wie auf einer Autobahnbaustelle», sagt die Hobbygärtnerin aus der Nähe von Winterthur. «Erst dachte ich, dass es von draussen kommt.» Zu Hause ist der Gestank aber immer noch da. Als sie den ersten 40-Liter-Sack Universalerde aufschneidet, den sie gerade in der Landi Räterschen ZH gekauft hat, ist die Quelle klar: Der Inhalt stinkt penetrant nach Teer.