Es sollte nur ein Set Bettwäsche sein, Modell «Nattsvärmare». Samstagvormittag, Ikea Dietlikon. Es ist kalt und sonnig. Um 8.35 Uhr stehen die Autos vor dem Parkhaus schon Schlange. Jemand hupt genervt.



Kaum hat man einen der letzten Parkplätze ergattert, gehts aufwärts. Schier endlose Rolltreppen. Von der Höhle des düsteren Parkhauses hinauf ins Licht. Oben angekommen, steht man in einer Wohnung, die deutlich gemütlicher ist als die eigene. Warme Farben, abgestimmtes Licht, riesige Kissen, Kerzenständer, Bilderleisten mit Schwarz-Weiss-Drucken.



Langsam setzt die Vernebelung des Verstands ein. Was wollte man eigentlich kaufen? Egal, ein übergrosses Päckchen Teelichter wandert in die viel zu grosse gelbe Tasche. Fr. 5.95 für 100 Stück, ein Schnäppchen. Wer weiss, ob man an den Kerzen später noch einmal vorbeikommt? Weiter gehts durch designte Küchen mit riesigen Kochinseln, gemütliche Kinderzimmer mit Hochbetten, stylische Schlafzimmer mit ausladenden Boxspringbetten.