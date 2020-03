Dass Garagisten das Motorenöl teurer als im Handel verkaufen, bestätigt TCS-Experte Schwizer. «Ihre Marge dürfte ähnlich hoch wie bei Betriebsstoffen in anderen Branchen sein.» Manche Öle kosten im Einkauf nur einen Zehntel des verrechneten Preises, zeigten zum Beispiel Recherchen der Sendung «Kassensturz». Gemäss einem Experten sind Ölwechsel eine wichtige Einnahmequelle für die Händler geworden, denn an Neuwagen Neuwagen in der Schweiz Beliebte Dreckschleudern verdienen sie kaum etwas.