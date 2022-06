Die Anbieter nutzen dies aus. In einem Klarna-Werbespot ist Rapperlegende Snoop Dogg in einem gigantischen rosaroten Bett unter überdimensionierten Kristallleuchtern zu sehen, umgeben von Hunden mit langen Mähnen. Die Kamera zoomt langsam weg, während er sagt: «Zu wissen, dass ich all das später bezahlen kann, macht mich so entspannt.» Unerwähnt bleibt, dass er mit seinem auf 150 Millionen Dollar geschätzten Vermögen so oder so entspannt auf irgendwelche Rechnungen warten kann.