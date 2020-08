Weil am Anfang der Pandemie viele chinesische KN95-Atemschutzmasken ohne europäisches Label eingeflogen wurden, mussten die Behörden die Prüfanforderungen an die Masken herunterschrauben. Sonst hätte es zu lange gedauert, bis die Masken verfügbar gewesen wären, sagt der Leiter der zuständigen Normierungsstelle ZLS in München. So entstand eine Lightversion der Norm EN 149. Für die Filterdurchlassprüfung wurde etwa auf ein zurückgezogenes Prüfverfahren aus dem Jahr 2008 zurückgegriffen statt auf das neuste Prüfverfahren von 2019. Die Grösse der Prüfteilchen ist in der alten Version weniger klar geregelt. Das lässt offenbar Spielraum.