Für einen Ausflug in der Bodenseeregion löste sie via SBB-App ein Billett von der deutschen Stadt Konstanz ins nahe Allensbach (D). Eine Reise von zehn Minuten. Die SBB verlangen dafür Fr. 15.60. Am Schalter oder am Automaten vor Ort, aber auch online über die Deutsche Bahn kostet die gleiche Strecke 3.20 Euro. Also gerade mal einen Fünftel.