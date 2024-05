Den Kilimandscharo besteigen, über den Walk of Fame spazieren, ein Selfie vor dem Taj Mahal schiessen oder Sandkörner in Thailand zählen: Wenn die Lehre beendet oder das Studium geschafft ist, zieht es viele Junge für mehrere Monate in die Welt hinaus. Manche brauchen auch einfach mal eine längere Auszeit von der Arbeit. Worauf die Reiselustigen achten müssen, damit sie nicht in die finanzielle Bredouille geraten.