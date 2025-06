Aber Achtung: Das ist die Theorie. In der Realität ist es meistens nicht so einfach, an dieses Geld zu kommen. Und in Italien oder Frankreich klagen? Lohnt sich nicht. Darum sollte man sich am besten irgendwie an Ort und Stelle einigen – auf einen Preisnachlass oder eine sonstige Zusatzleistung des Vermieters.