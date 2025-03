«Mit Tränen in den Augen muss ich euch dies mitteilen. Nach vielen Jahren voller Liebe und Hingabe für meine Boutique in Zürich-Oerlikon muss ich nun den Kampf aufgeben.» Das schreibt angeblich eine Familie Wagner in einer Nachricht auf Facebook. Grosse Unternehmen mit riesigen Budgets drängten den Familienbetrieb immer weiter an den Rand: «Finanziell ist das nicht mehr tragbar.» Es komme darum zum Räumungsverkauf mit grossen Rabatten.