Werbung auf Social Media

Die beworbenen Metallröhrchen, die auch in der Schweiz häufig in Werbungen auf Social Media auftauchen, sollen das Rauchverlangen stoppen. Man ziehe am Röhrchen statt an einer Zigarette und solle so den Rauchstopp schaffen. Optisch sehr ähnliche Produkte wie jene von Makya finden sich auch in zahlreichen anderen Web-Shops, oft günstiger.