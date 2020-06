Anina Gepp bloggt auf aniahimsa.com über Nachhaltigkeit und Gesundheit und wirbt als Influencerin für faire Mode.

Beobachter: Wie kamen Sie als Influencerin Influencer Die Selbstverkäufer dazu, sich für faire Mode zu interessieren?

Anina Gepp: Als ich vor fünf Jahren begann, mich vegan zu ernähren, habe ich gemerkt, was für einen grossen Einfluss das auf die Umwelt hat. Ich wollte meinen Fussabdruck noch weiter verkleinern und bin so auf Fair Fashion gestossen. Vorher ging ich, wie viele junge Frauen, oft einkaufen und habe mir keine Gedanken dabei gemacht. Denn wenn man im Laden steht, sieht man nicht direkt, was hinter einem Kleidungsstück steckt. Bei einem Stück Fleisch ist es leichter zu begreifen, dass das einmal ein Tier war.



Wie stellen Sie sicher, dass die Firmen, für die Sie auf Ihrem Blog und Instagram-Kanal werben, fair produzieren?

Das Schwierige bei fairer Mode ist, dass es kaum ein Gütesiegel gibt, wie man das von Nahrungsmitteln kennt. Deshalb ist es wichtig, dass man kritisch ist. Jedes Label, das wirklich nachhaltig ist, hat eine transparente Lieferkette Import von Reptilienleder Das Elend am Handgelenk . Man sieht, wie sich die Stoffe zusammensetzen oder sogar, was eine Arbeiterin verdient. Man kann Labels kontaktieren und nachfragen.



Würden Sie mit Marken wie H&M oder C&A für eine Nachhaltigkeitskollektion zusammenarbeiten?

Nein. Man muss sich fragen, ob die Unternehmen ihr nachhaltiges Engagement ernst meinen oder ob es vor allem dem Marketing dient. Klar ist es gut, dass sie sich in diese Richtung bewegen. Aber es wäre blauäugig, ihr Engagement nicht zu hinterfragen. Wegen der Corona-Krise Corona-Krise trifft Freischaffende hart Für Musikerinnen und Musiker wird es düster hat beispielsweise H&M seine Arbeiterinnen in Südostasien nicht bezahlt. So etwas machen wirklich faire Firmen nicht.



Sie stehen für Nachhaltigkeit, regen aber gleichzeitig zum Konsum an. Ist das kein Widerspruch?

Das habe ich mich auch schon gefragt. Bei Werbung für Mode Apps für Kinder Gefahr durch Werbevideos und In-App-Käufe gebe ich die Kleider oft zurück, nachdem ich Fotos gemacht habe. Sonst stelle ich meist Produkte des täglichen Konsums vor, die man sowieso braucht. Gleichzeitig sage ich den Leuten: Kauft nicht blind! Sie sollen selbst abschätzen, was sie wirklich brauchen. Ich zwinge niemanden dazu, zu kaufen, was ich bewerbe. Aber ich schaue darauf, was ich an die Leute herantrage, denn sie vertrauen meinen Inhalten.

Interview: Judith Schönenberger