Synthetische Cannabinoide tauchten in der Schweiz erstmals 2008 in Kräuter- oder Räuchermischungen auf, sogenannten Spices. Geschätzt wurden sie aber nur von Konsumenten, die den besonderen Kick suchten oder saubere Urinproben brauchten – etwa in Heimen oder Gefängnissen. Die Substanzen lassen sich im Urintest nicht nachweisen.