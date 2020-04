Welcher Moment, welches Erlebnis bzw. welche Begegnung im Alltag hat Ihnen in diesen herausfordernden Tagen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ein gutes Gefühl beschert?

Teilen Sie Ihre positiven Momente mit uns – und schicken Sie uns eine kurze Beschreibung davon (4-5 Sätze) und eine kurze Erklärung (2-3 Sätze), was genau und warum Ihnen das Freude bereitet hat, per E-Mail an info@beobachter.ch. Gerne teilen wir Ihre persönlichen Lichtblicke anschliessend mit unserer Community.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den heutigen Tag!