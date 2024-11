«Wie flexibel muss eine Mutter in der heutigen Zeit denn bitte schön sein?» Daniela Burgener, die eigentlich anders heisst, ist verzweifelt. Die 32-Jährige steckt mitten in der Scheidung, als sie sich beim Beobachter meldet. Die gemeinsame Tochter ist seit dem Sommer im Chindsgi – und Daniela Burgener «wie verrückt» auf der Suche nach einer Anstellung im Detailhandel.



Doch trotz ihrer jahrelangen Erfahrung will sie niemand einstellen. Jedenfalls nicht zu den Bedingungen, die ihre Lebensumstände ihr auferlegen. Daniela Burgener versteht die Welt nicht mehr: «Da ist man motiviert, zu arbeiten, wird aber vom System ausgebremst und im Stich gelassen.»