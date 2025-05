Sie blieb – und schaffte es bis zur Berufsmatur. Danach gab es wieder so eine Phase. Stadler schrieb 150 Bewerbungen, jedes Mal legte sie ihre Sehbehinderung offen. Eine Lehrstelle fand sie nicht. Vivien Stadler blieb pragmatisch, bewarb sich auf dem zweiten Arbeitsmarkt, fand eine Stelle in der IT. Als das Unternehmen ihre Fähigkeiten erkannte, konnte sie in den ersten Arbeitsmarkt wechseln.