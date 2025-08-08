Peter Hoelscher rastet aus. Er wollte das Wochenende mit seinen Kindern verbringen, aber seine ehemalige Partnerin stellt sich quer. «Eigentlich müssten wir uns für die Kleinen doch zusammenraufen können!» Aber es will einfach nicht klappen. Sein richtiger Name lautet anders – er möchte nicht, dass die ganze Schweiz seine privaten Probleme kennt.



Dass Konflikte besonders in nahen Beziehungen heftig explodieren können, ist nicht erstaunlich. Menschen, die uns wichtig sind, können uns gezielt verletzen und wütend machen. Ruhig denken oder handeln fällt da schwer.