Veröffentlicht am 8. August 2025 - 14:53 Uhr
Peter Hoelscher rastet aus. Er wollte das Wochenende mit seinen Kindern verbringen, aber seine ehemalige Partnerin stellt sich quer. «Eigentlich müssten wir uns für die Kleinen doch zusammenraufen können!» Aber es will einfach nicht klappen. Sein richtiger Name lautet anders – er möchte nicht, dass die ganze Schweiz seine privaten Probleme kennt.
Dass Konflikte besonders in nahen Beziehungen heftig explodieren können, ist nicht erstaunlich. Menschen, die uns wichtig sind, können uns gezielt verletzen und wütend machen. Ruhig denken oder handeln fällt da schwer.
Redet sie schlecht über ihn?
So wird aus einem Streit manchmal ein Teufelskreis – wie bei Peter Hoelscher. Seine zwei Kinder sind noch klein und leben bei der Mutter. Sie hat sich von Hoelscher getrennt. Schon seit Wochen wollen sie nicht mehr zum Vater.