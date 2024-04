Ein Jugendlicher hat Anfang März in Zürich einen Juden mit einem Messer schwer verletzt. In einem Video bekannte er sich zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Der Täter war erst 15 Jahre alt. Kurze Zeit später wurden in der Westschweiz drei weitere Jugendliche wegen Terrorverdachts verhaftet, zwei davon waren minderjährig. An Ostern sind ein 15- und ein 16-Jähriger in Neuhausen SH verhaftet worden, weil sie sich in einer Chatgruppe über mögliche Anschlagsziele in der Schweiz ausgetauscht hatten.