Von heute auf morgen auf knapp die Hälfte des Lohns verzichten? Das kann kaum jemand, ohne sich stark einschränken zu müssen. Wer im Pensionsalter aber einzig auf AHV und Pensionskasse angewiesen ist, dem droht oft genau das.
Das Vorsorgesystem ist zwar darauf ausgelegt, dass AHV und Pensionskasse zusammen rund 60 Prozent des vorherigen Einkommens ersetzen sollten. Doch die sinkenden Zinsen und die steigende Lebenserwartung machen dies zunichte. Vor allem für den Mittelstand schauen meist eher nur 50 Prozent heraus.
