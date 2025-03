Der 70-jährige Engler lebt in einer Thurgauer Gemeinde und will nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden. Denn er schämt sich für seine «wohl grösste Dummheit», wie er einräumt. Der gross gewachsene, sportliche Mann ist ein zurückhaltender Typ. Es fällt ihm nicht leicht, über seine Erfahrungen zu reden: «Da kommt alles wieder hoch. Und ich verstehe selber nicht, wie ich so etwas tun konnte.» Mit «so etwas» meint er: seine gesamte Altersvorsorge verzockt zu haben.