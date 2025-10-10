Spargurus wie «Budget Gina» auf Tiktok oder «Madame Moneypenny» auf Youtube? Alles schon mal da gewesen. Susanna Müller verkündete zum Beispiel schon 1860 zum Thema Sparsamkeit, diese müsse «walten vor allem im Gebrauche des Geldes». Denn Geld sei «der grosse Angelpunkt», um den sich das Leben der Menschen dreht. Das schrieb die Zürcher Pensionswirtin in ihrem Ratgeber «Das fleissige Hausmütterchen».