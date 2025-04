Die Wendelspiess Partners AG ist nicht mehr zu erreichen. Mails kommen als unzustellbar zurück, am Telefon antwortet niemand mehr. Einzig zwei mit «WP» markierte Parkplätze erinnern am Firmensitz an der Zürcher Norastrasse noch an die Vermögensverwaltungsfirma. Sie hatte über Jahre der Kundschaft ihren WP Multi-Strategy Fund als «sicher und rentabel» angepriesen. Jetzt ist sie in Konkurs und ihr Fonds – mit 83 Millionen Franken von Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern – illiquid.