Budget-Serie «Die Abrechnung»: Bezügerin von IV und EL
«Ich habe pro Monat gut 3000 Franken zum Leben»
Monika Girard kann wegen einer psychischen Erkrankung nicht arbeiten. Für die Beobachter-Serie «Die Abrechnung» legt sie ihr Budget offen und erklärt, warum sie oft eisern spart – sich aber Süssigkeiten leistet.
Die 56-jährige Monika Girard ist gelernte Schneiderin. Sie hat jung geheiratet, wollte weg von zu Hause. Später arbeitete sie in einer Klebebandfabrik, als Putzkraft und im Altersheim.
Heute lebt Girard, die in Wirklichkeit anders heisst, von der IV-Rente und Ergänzungsleistungen (EL). Sie leidet an einer psychischen Krankheit. Vom Zusammenbruch bis zum definitiven IV-Entscheid vergingen fünf Jahre. Dazwischen lagen etliche Klinikbesuche und Versuche, wieder eine Arbeit aufzunehmen.
