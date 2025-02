FALL 1:

Der Single

Silvano Tozzi ist ein Single und wohnt in einer 2,5-Zimmer-Mietwohnung in Zürich. Der 24-jährige Informatiker verdient gut für sein Alter, macht aber berufsbegleitend eine teure Weiterbildung. Zusammen mit der Einzahlung in die Säule 3a kann er so seine Steuerrechnung bedeutend drücken.