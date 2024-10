Ich habe ein Problem, das ich mit vielen teile: Das Geld fliesst mir in die Tasche und irgendwo wieder raus – und ich weiss nicht genau, wohin. Die Rechnung ist zwar bisher immer aufgegangen, aber ich komme finanziell nicht vom Fleck.



In Monaten, in denen ich keine Auto- und Hausratversicherung zahlen muss, herrscht auf dem Konto Flut – und das Ersparte wird etwas mehr. Doch wenn das Strassenverkehrsamt unerwartet vier neue Pneus verordnet, gehts dem Polster an den Kragen. Und so schaukelt mein Kontostand seit Jahren immer um die gleiche Zahl herum – obwohl ich einen guten Lohn habe.