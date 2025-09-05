Allerdings: Bevor man ihr etwas auszahlt, muss sie selbst zahlen. Und zwar ein Deposit, das je nach Reise unterschiedlich hoch ist. Erst wenn sie den Betrag eingezahlt hat, wird ihr dieser zuzüglich einer Provision wieder gutgeschrieben. Abgewickelt wird alles über eine Plattform. Auf dieser hat Spiser ein Kryptokonto und sieht, wie hoch ihr aktueller Saldo ist. Die Plattform weist Spiser auch die Reisen zu. Der gesamte «Verdienst» soll erst zum Schluss ausbezahlt werden, also nach der dreissigsten Bewertung.