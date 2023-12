Marcel Bräuchi, 67, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern, ehemaliger Inhaber einer Reinigungsfirma mit 15 Angestellten, hat über 250’000 Franken an Betrüger im Internet verloren. Sein ganzes Geld. Am Vormittag holt er den Beobachter-Journalisten noch mit seinem weissen Mercedes-SUV vom Bahnhof ab. Am Nachmittag gibt er den Wagen dem Garagisten zurück. Er muss, sonst kann er seine Rechnungen nicht bezahlen. Wie konnte das passieren? «Diese Frage stelle ich mir jeden Tag, manchmal jede Minute», sagt Bräuchi.